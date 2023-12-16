منصة أطلس الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بنسختها الجديدة، والتي تسعى لتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال الحصول على أبرز مؤشرات الأعمال حسب المناطق والقطاعات والمنتجات، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات استراتيجية ومعرفة اتجاهات السوق. وتتميز المنصة بتضمنها مجموعة من المزايا الفريدة، التي تحتوي على البيانات المتعددة والموثوقة والمحدثة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى تحليلات متقدمة ورؤية متكاملة لفهم حجم السوق وتطوراته، كما يتم تقديم هذه البيانات من خلال الرسوم البيانية والخرائط التفاعلية ومؤشرات رئيسة وغيره، مما يتيح للمستخدمين فهم البيانات بسهولة.

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