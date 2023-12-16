شكرا لقرائتكم خبر 26 شركة تتأهل للمنافسة على 7 مواقع لاستغلال خام البحص بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها استقبلت 28 طلبا للتأهيل عبر «منصة تعدين»، واجتاز منها 26 طلبا لاشتراطات التأهيل للشركات التالية: شركة إبراهيم محمد الوهيبي للتجارة والمقاولات العامة، وشركة أفلاء الريس للصناعة، وشركة الإمداد الرائد للاسمنت، وشركة البعد الثنائي الصناعية، وشركة الروسان للمقاولات، وشركة الشرهان للمقاولات، وشركة الفوزان للتجارة والصناعة، وشركة المحاجر الرملية للتعدين، وشركة حمود عبد الرحمن العايد وشركاه للمقاولات، وشركة رواف القابضة للاستثمار، وشركة شبه الجزيرة للمقاولات، وشركة صالح عبد الرحمن اللحيدان للمقاولات، وشركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده، وشركة طرق التطوير المحدودة، وشركة عبد المحسن الجاسر للتعدين، وشركة عبد الإله بن عبد الرحمن الحسين وشريكه للنقليات، وشركة عبد العزيز صالح عبد العزيز المحيميد للخدمات اللوجستية، وشركة عبر المملكة السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات سبك، وشركة فالكوم للصناعة، وشركة فلاح بن حسن القحطاني المحدودة، وشركة فن رتاج للمقاولات العامة، وشركة محمد إبراهيم الحبيب للمقاولات، وشركة مسارات القمة للتعدين، وشركة نثار نجد التجارية المحدودة، وشركة الصناعات الاسمنتية المحدودة سيمنتكس، ومصنع شركة أوبال المتحدة للمنتجات الخرسانية.
ويعد هذا الخام بمنطقة المجمع من الرواسب المعدنية التي أثبتت الدراسات الجيولوجية الاستطلاعية مناسبة استخدامه في الأعمال الإنشائية، وعمليات رصف الطرق لطبقات الأساس السطحية وتحت السطحية؛ والذي سيسهم في تعزيز الاستثمار بالقطاع التعديني وتشجيع الصناعات الوطنية، وتنمية المحتوى المحلي.
ويأتي إعلان المواقع التعدينية للمنافسة تحقيقا لمستهدفات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتنظيم إجراءات عمليات المنافسة، وتطوير إجراءات الحصول على الرخص التعدينية، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين.
ولتمكين المستثمرين، سيتم عقد ورشة عمل للشركات المتأهلة لتوضيح آلية المنافسة وشروطها، ثم البدء في عملية المزايدة، وأخيراً إعلان النتائج والشركات الفائزة.
الشركات المتأهلة
- شركة إبراهيم محمد الوهيبي للتجارة والمقاولات العامة.
- شركة أفلاء الريس للصناعة.
- شركة الإمداد الرائد للاسمنت.
- شركة البعد الثنائي الصناعية.
- شركة الروسان للمقاولات.
- شركة الشرهان للمقاولات.
- شركة الفوزان للتجارة والصناعة.
- شركة المحاجر الرملية للتعدين.
- شركة حمود عبد الرحمن العايد وشركاه للمقاولات.
- شركة رواف القابضة للاستثمار.
- شركة شبه الجزيرة للمقاولات.
- شركة صالح عبد الرحمن اللحيدان للمقاولات.
- شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده.
- شركة طرق التطوير المحدودة.
- شركة عبد المحسن الجاسر للتعدين.
- شركة عبد الإله بن عبد الرحمن الحسين وشريكه للنقليات.
- شركة عبد العزيز صالح عبد العزيز المحيميد للخدمات اللوجستية.
- شركة عبر المملكة السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات سبك.
- شركة فالكوم للصناعة.
- شركة فلاح بن حسن القحطاني المحدودة.
- شركة فن رتاج للمقاولات العامة.
- شركة محمد إبراهيم الحبيب للمقاولات.
- شركة مسارات القمة للتعدين.
- شركة نثار نجد التجارية المحدودة.
- شركة الصناعات الاسمنتية المحدودة سيمنتكس.
- شركة أوبال المتحدة للمنتجات الخرسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر 26 شركة تتأهل للمنافسة على 7 مواقع لاستغلال خام البحص بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.