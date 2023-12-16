شكرا لقرائتكم خبر كاكست تدشن مركز القدرات للثورة الصناعية الرابعة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، مركز القدرات للثورة الصناعية الرابعة، بحضور رئيس المدينة الدكتور منير الدسوقي، والرئيس التنفيذي لـ«ندلب» المهندس سليمان المزروع، وعدد من المسؤولين. ويهدف مركز القدرات التصنيعية الذي يتخذ من المدينة الصناعية الثانية بالرياض مقرا له، إلى تعزيز قدرات الشركات بالمملكة، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات في مجال التحول الرقمي، وتطوير الحلول والمنتجات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويسهم المركز في رفع كفاءة وإنتاجية الشركات لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، ويتضمن المركز العديد من المختبرات لعرض التقنيات للفئات المستهدفة، وأقسام للتصنيع الرقمي، والتصنيع بالإضافة، والهندسة العكسية، إضافة إلى المصنع الذكي، وبرامج للتدريب المتخصص.

وعلى هامش التدشين، جرت مراسم توقيع ثلاث مُذكرات تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وشركة إيمينسا الصناعية، وشركة آر أو آي - إيفيزوا للاستشارات، ومؤسسة انسايت السنغافورية، لتعظيم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز القدرات للثورة الصناعية الرابعة بالمدينة.

كانت هذه تفاصيل خبر كاكست تدشن مركز القدرات للثورة الصناعية الرابعة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.