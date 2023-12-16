الخريف يبحث مع كوريا تعزيز التعاون الصناعي والمشروعات المشتركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، في العاصمة الكورية سول، مع وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري لي تشانغ يانغ، فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشروعات والاتفاقيات المشتركة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مختلف القطاعات الصناعية، إضافة إلى زيادة التبادل التجاري وفرص تنمية الصادرات غير النفطية بين الجانبين.

تخصيص أرض

وشهدا توقيع مذكرة تفاهم أبرمتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وشركة «جي إل رافا» الكورية القابضة لتصنيع اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية والكيماويات، تهدف لتخصيص أراض صناعية مساحتها 51 ألف متر مربع في مدينة سدير للصناعة والأعمال، بقيمة استثمارية تبلغ 750 مليون ريال.

وأكد اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية الزيارات المتبادلة بين الطرفين للدفع بالعلاقات المشتركة نحو آفاق جديدة، لا سيما في قطاعي الصناعة والتعدين.

محطات طاقة

وزار الخريف عددا من المصانع في تشانغوون وسول، والتقى مع عدد من مسؤولي شركة Doosan في تشانغوون، وخلال جولة على مرافق المصنع اطلاع على أبرز أعمال الشركة في محطات الطاقة الحرارية والتوربينات والمولدات ومحطات التحلية والمسبوكات والمغلفات.

واجتمع وزير الصناعة الثروة المعدنية مع مسؤولي شركة CTR «سي تي آر» المصنعة لقطع غيار السيارات، خلال زيارة لمقر الشركة في مدينة تشانغوون، كما التقى مسؤولي شركة SHIN YOUNG» شين يونغ» لتصنيع قطع غيار السيارات وملحقاتها.

تصنيع السيارات

وفي سول زار مصنع شركة KG Mobility، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في الجمهورية للكورية، كما اطلع على أبرز ما توصلت إليه الشركة في صناعة السيارات متعددة الاستخدامات (SUVs) وسيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر، وخططها في مجال السيارات الكهربائية.

الصناعات البحرية

وعقد وزير الصناعة والثروة المعدنية عدة اجتماعات ثنائية مع مسؤولي عدد من الشركات الكورية العاملة في قطاع الصناعة؛ كما زار عددا من المصانع في أولسان.

واجتمع الخريف مع مسؤولي شركة HD Hyundai «هيونداي للصناعات الثقيلة»، وزار مصنع الشركة في أولسان، للاطلاع على أبرز ما توصلت إليه في بناء السفن، ومرافق الصناعة والهندسة، والمحركات والآلات، كما بحث خلال الزيارة لمصنع الشركة في أولسان، وفرص التعاون في مجال الصناعات البحرية، في إطار ما تملكه المملكة من وفرة في المعادن المستخدمة في الصناعات البحرية، ومصنع لسبك وصهر النحاس في مدينة الخبر الصناعية، إضافة إلى تبادل الخبرات بين شركة هيونداي ومدينة الملك سلمان للصناعات البحرية.

إنشاء مصنع

والتقى مع مسؤولي شركة Hyundai Motor Company «هيونداي موتور» لتصنيع السيارات، وناقش معهم مراحل تنفيذ اتفاقية المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة، وشركة هيونداي لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة.

وتستهدف الزيارة الرسمية تعزيز العلاقات السعودية الكورية واستمرار التعاون المشترك، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة غير النفطية لكوريا في عام 2022 ما يقارب 7.2 مليارات ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات غير النفطية في العام نفسه 18.4 مليار ريال.