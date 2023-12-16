سياسات التبني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المسؤولة لنظام النقل الذاتي، ورشة عمل نظمتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» بالتعاون مع مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك لبحث توحيد السياسات واللوائح المتعلقة بالأنظمة الذاتية للنقل في المملكة بمشاركة ممثلي الهيئات والجهات الحكومية وعدد من الخبراء و الباحثين. وأوضحت المدير العام لمركز الثورة الصناعية الرابعة بالمملكة الدكتورة بسمة البحيران دور المركز في تبني التقنيات الناشئة والعمل مع القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لإنشاء وتصميم أساليب جديدة لاعتماد تقنيات الصناعة الرابعة وإعداد المواهب الوطنية.

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