«منشآت» توفر باقتين مخفضتين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وبالشراكة مع هيئة الحكومة الرقمية، باقتين مخفضتين ومخصصتين للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «مزايا»، متضمنة إلغاء بعض الرسوم السنوية، بهدف توفير بيئة ريادية محفزة مناسبة للنمو، وتعزيز مجال ريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب شركتي ثقة ومصدر.

وتشمل الباقات الجديدة باقة «واثق» المقدمة من شركة ثقة، التي تتيح لرواد الأعمال والجهات المستفيدة آلية التحقق المباشر من البيانات التجارية والعدلية إضافة إلى العنوان الوطني للمنشآت التجارية عن طريق الربط الإلكتروني بين أنظمة العميل وقواعد البيانات، إذ تتضمن مجموعة من الخدمات تصل نسبة التخفيض فيها إلى 50%، وذلك لتقديم البيانات بدقة عالية من مصادرها الأساسية للمستفيدين، بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وقدمت شركة مصدر باقة «مفيد» ضمن الباقات الجديدة، التي تتيح لأصحاب المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من القطاع المالي التحقق من المعلومات المسجلة في التأمينات الاجتماعية، تتضمن الاستفسار عن معلومات الأجر للمشترك والمتقاعد والحالة الوظيفية، ومعلومات صاحب العمل ومعلومات أخرى متنوعة عبر مجموعة من الخصومات والعروض التي تصل نسبتها إلى 90% للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتسهم الباقات المخفضة في تحسين البيئة التنظيمية للخدمات الرقمية، وتسهيل ممارسة الأعمال، علاوة على تطوير تجربة المستفيد من التعاملات الحكومية الرقمية، إلى جانب رفع إسهامات الخدمات الحكومية الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق توجهات رؤية السعودية 2030.

الباقات

باقة «واثق»

مقدمة من شركة ثقة

نسبة التخفيض تصل إلى 50%

تتيح لرواد الأعمال والجهات المستفيدة آلية التحقق المباشر من البيانات التجارية والعدلية والعنوان الوطني للمنشآت التجارية، عن طريق الربط الالكتروني بين أنظمة العميل وقواعد البيانات.

باقة «مفيد»

مقدمة من شركة مصدر

نسبة التخفيض فيها تصل إلى 90%

تتيح لأصحاب المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من القطاع المالي، التحقق من المعلومات المسجلة في التأمينات الاجتماعية، تتضمن الاستفسار عن معلومات الأجر للمشترك والمتقاعد والحالة الوظيفية، ومعلومات صاحب العمل، ومعلومات أخرى متنوعة.