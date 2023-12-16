شكرا لقرائتكم خبر مشروعان لتعبئة التمور وإنتاج نبات الاستيفيا في نجران للاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتضمن الفرصة الأولى إنشاء مصنع تعبئة وتغليف التمور، لإنتاج التمور الجافة والطرية المعلبة، والمعمول والتمور المضاف إليها المكسرات أو الشوكولاتة، وعجينة التمر والدبس والنوى، فيما تتضمن الفرصة الثانية إنتاج نبات «الاستيفيا»، للاستفادة منه في إنتاج المنتجات الغذائية المحلاة، إضافة إلى صنع المنتجات والمستحضرات الصيدلانية الأساسية، والأعشاب الطبية.
وتهدف الفرصتان إلى استغلال المزايا النسبية للمنطقة من حيث التربة والمناخ، وكذلك ما تتميز به من الإنتاج الكبير للتمور الذي يعد أشهر المحاصيل الزراعية بالمنطقة.
كما تضمن جناح الغرفة التعريف ببرنامج «نعاون»، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الذي يهدف لدعم وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة التي تنطبق عليها الشروط وترغب في تمويل أكـبر لدعم مشاريعها وتعزيز نشاطها التجاري، حيث يتضمن البرنامج عددا من الممـيزات ومنها منح قروض تبدأ من 50 ألف ريال، وحتى 500 ألف ريال برسوم إدارية لا تتجاوز 7%، ومدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، مع فتـرة سماح تصل إلى 18 شهرا قبل البدء في سداد قيمة القرض.
الفرصتان:
الفرصة الأولى: إنشاء مصنع تعبئة وتغليف
التمور، لإنتاج التمور الجافة والطرية المعلبة.
الفرصة الثانية: إنتاج نبات الاستيفيا للاستفادة منه في إنتاج المنتجات الغذائية المحلاة.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروعان لتعبئة التمور وإنتاج نبات الاستيفيا في نجران للاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.