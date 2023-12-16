شكرا لقرائتكم خبر مشروعان لتعبئة التمور وإنتاج نبات الاستيفيا في نجران للاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت غرفة نجران فرصتين استثماريتين في المجال الزراعي، من خلال جناحها المشارك في مهرجان نجران الوطني الـ13 للحمضيات المقامة فعالياته بمتنزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز في أبا الرشاش.

وتتضمن الفرصة الأولى إنشاء مصنع تعبئة وتغليف التمور، لإنتاج التمور الجافة والطرية المعلبة، والمعمول والتمور المضاف إليها المكسرات أو الشوكولاتة، وعجينة التمر والدبس والنوى، فيما تتضمن الفرصة الثانية إنتاج نبات «الاستيفيا»، للاستفادة منه في إنتاج المنتجات الغذائية المحلاة، إضافة إلى صنع المنتجات والمستحضرات الصيدلانية الأساسية، والأعشاب الطبية.

وتهدف الفرصتان إلى استغلال المزايا النسبية للمنطقة من حيث التربة والمناخ، وكذلك ما تتميز به من الإنتاج الكبير للتمور الذي يعد أشهر المحاصيل الزراعية بالمنطقة.

كما تضمن جناح الغرفة التعريف ببرنامج «نعاون»، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الذي يهدف لدعم وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة التي تنطبق عليها الشروط وترغب في تمويل أكـبر لدعم مشاريعها وتعزيز نشاطها التجاري، حيث يتضمن البرنامج عددا من الممـيزات ومنها منح قروض تبدأ من 50 ألف ريال، وحتى 500 ألف ريال برسوم إدارية لا تتجاوز 7%، ومدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، مع فتـرة سماح تصل إلى 18 شهرا قبل البدء في سداد قيمة القرض.

الفرصتان:

الفرصة الأولى: إنشاء مصنع تعبئة وتغليف

التمور، لإنتاج التمور الجافة والطرية المعلبة.

الفرصة الثانية: إنتاج نبات الاستيفيا للاستفادة منه في إنتاج المنتجات الغذائية المحلاة.

