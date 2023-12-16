شراكة بين الأكاديمية اللوجستية والموارد البشرية لتمكين المرأة في التدريب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقَّعت الأكاديمية السعودية اللوجستية مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف عقد شراكات دعم تمكين المرأة في التدريب الموازي للكفاءات الوطنية النسائية، وبناء قدراتهم في القطاعات المستهدفة، ومنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ومثّل الأكاديمية في التوقيع الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالله العبدالكريم.

فيما مثّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد الضحوي.

وتُسهم المذكرة في توطيد الشراكة في مجال تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية، وتعزيز العلاقات والتعاون فيما يخدم المصالح العامة والاقتصاد الوطني، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وخطط ومبادرات برنامج التحول الوطني، إذ تهدف إلى تمكين المرأة السعودية في سوق العمل، واستثمار طاقاتها وقدراتها، وتوسيع خيارات العمل لها، إضافة إلى إثراء وتبادل المعارف والخبرات العلمية والعملية، وذلك لإثراء العمل بالجانب المهني والعلمي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات لتطوير الكوادر الوطنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وتضمنت المذكرة التعاون لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، خلال الإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، عبر تعظيم الفرص والأثر الاقتصادي، وتنويعه للقطاعات المستهدفة، ومنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها.

يذكر، أن الأكاديمية السعودية اللوجستية إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تأسست باتفاقية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويرأس مجلس إدارة الأكاديمية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف.