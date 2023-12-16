شكرا لقرائتكم خبر إطلاق منطقة الألعاب والرياضات الالكترونية في القدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار منطقة الألعاب والرياضات الالكترونية ضمن مدينة القدية التي تعد أول منطقة للألعاب والرياضات الالكترونية متعددة الاستخدامات في العالم بهدف جذب اللاعبين من جميع أنحاء العالم، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للألعاب والرياضات الالكترونية.

ويأتي إعلان المنطقة امتدادا لدعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لقطاع الألعاب والرياضات الالكترونية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الالكترونية والعديد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات المملكة في هذا القطاع الذي يجذب اهتمام ثلثي أفراد المجتمع.

وقال العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار عبدالله الداود «يعد قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية من أسرع القطاعات نموا، وباستطاعتنا رؤية خطط المملكة الطموحة للارتقاء بقطاع الرياضات الالكترونية، وسيكون دورنا استضافة الفعاليات والبطولات الكبرى عبر تطوير البنية التحتية لتتمكن منطقة الألعاب والرياضات الالكترونية في مدينة القدية من دعوة العالم للعيش والتعلم والمنافسة فيها».

وأضاف الداود «منطقة الألعاب والرياضات الالكترونية في القدية ليست فقط لمحترفي الرياضات الالكترونية فحسب، بل هي لكل محبي الألعاب الالكترونية من جميع الفئات والأعمار، إنها منطقة تحول عالم الألعابو الرياضات الالكترونية إلى واقع ملموس، هذه المنطقة ستكون المكان الذي يشعر به مجتمع الألعاب و الرياضات الالكترونية بالانتماء الحقيقي».

من المقرر أن تضم المنطقة 4 ساحات أرينا مصممة وفق أعلى المعايير لاستضافة أبرز الأحداث العالمية في قطاع الألعاب الالكترونية على مدار العام، حيث تبلغ سعة الاستيعاب الجماهيري 73,000 مقعدا، وتحوي إحدى الساحات ملعبا بسعة 5300 مقعد مما يجعله أحد أكبر ثلاثة ملاعب للرياضات الالكترونية في العالم، ويتميز بوجود أكبر شاشة LED داخلية بين كافة مناطق الرياضات الالكترونية حول العالم.

وستبلغ مساحة المنطقة أكثر من 500,000 م2، تشمل 100,000 م2 مخصصة لبيع الألعاب وتناول الأطعمة والترفيه، كما ستوفر البيئة الملائمة للعيش والعمل واللعب من خلال وحدات سكنية نوعية وغرف فندقية بطراز يتلائم مع هوية المنطقة.

كما ستستضيف المنطقة ما يصل إلى 25 ناديًا للرياضات الالكترونية من أنحاء العالم للعيش والتدريب والتنافس، وسترحب المنطقة بقادة قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية، وستوفر أكثر من 30 مقرا إقليميا لشركات تطوير الألعاب الالكترونية الرائدة.

وستدعم منطقة الألعاب والرياضات الالكترونية في مدينة القدية الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الالكترونية، التي تهدف إلى جعل المملكة مركزا عالميا للألعاب والرياضات الالكترونية بحلول عام 2030، وستلعب دورا رئيسا في جذب ما يصل إلى 10 ملايين زيارة سنوية.

منطقة الألعاب والرياضات الالكترونية

في القدية: