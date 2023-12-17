شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المكاسب الاقتصادية من ترشيد استهلاك الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
1- يعتبر ترشيد استهلاك الكهرباء من أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة من الغاز الطبيعي.
2-خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمشترك.
3-خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد وبالتالى الحفاظ على البيئة.
4- دعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل.
5-خفض الاستثمارات اللازمة لإنشاء المشروعات الجديدة وتوجيهها نحو تحسين جودة الخدمة.
6- تجنب اللجوء لفصل فى الأحمال لفترة طويلة.
7-توفير الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء و تصديره للخارج و الاستفادة من العملة الأجنبية للبلاد.
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