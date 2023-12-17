شكرا لقرائتكم خبر عن «أرماح» تستأجر أرضا لإنشاء ناديين رياضيين بـ50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أرماح الرياضية عقد إيجار وذلك لاستثمار أرض على طريق الملك عبدالله في حي القدس بمدينة الرياض لإنشاء وتشغيل ناديين رياضيين تحت العلامة التجارية والمملوكة لشركة أرماح الرياضية "بي فت B_FIT"،

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يبلغ معدل القيمة الإيجارية السنوية للأرض 2.5 مليون لكل سنة إيجارية، فيما يبلغ إجمالي قيمة العقد 50 مليون ريال.

وبحسب البيان سيكون نادي مخصص للسيدات ونادي مخصص للرجال، فيما يأتي هذا الاستثمار ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف إلى التوسع من خلال مواقع رئيسية وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق أهداف الشركة.

ويتضمن العقد استئجار أرض على طريق الملك عبدالله في حي القدس بمدينة الرياض بمساحة 5,766 متر مربع لإنشاء وتشغيل ناديين رياضيين، وذلك لمدة 21.5 سنة ميلادية من تاريخ توقيع العقد.

وتبلغ مدة لعقد 21.5 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتتضمن مدة العقد فترة سماح لمدة سنة ونصف لا يترتب عليها أي قيمة إيجارية.

ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد عند اكتمال المشروع وتشغيله.