شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمة صناديق الاستثمار للقطاع الخاص بالصين إلى 2.9 تريليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات صناعية ارتفاع قيمة صناديق الاستثمار للقطاع الخاص في الصين إلى 20.61 تريليون يوان (2.9 تريليون دولار) حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وذكرت الجمعية الصينية لإدارة الأصول "أن الرقم ارتفع مقارنة مع 20.59 تريليون يوان قبل شهر واحد".

وبلغ عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة للقطاع الخاص 153698 صندوقًاً حتى نهاية نوفمبر الماضي، إذ يوجد 21699 مؤسسة تدير هذه الصناديق.

يذكر أن الجمعية تأسست العام 2012، وهي منظمة ذاتية التنظيم تمثل صناعة الصناديق المشتركة في الصين.