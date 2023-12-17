شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدجاج الطازج و«الفيليه».. وارتفاع «المجمد» في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف نشرة هيئة الإحصاء، عن انخفاض أسعار الدجاج الطازج المحلي، والفيليه الصدور الطازج في شهر نوفمبر الماضي، فيما ارتفع سعر الدجاج المجمد المحلي والمستورد.

وأظهرت النشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات، أن سعر الدجاج الطازج المحلي (900 جم) سجل في شهر نوفمبر الماضي، نحو 17.91 ريال، منخفضا على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.4%، و3.4%، على التوالي.

سعر الدجاج المجمد

وفقا للنشرة، سجل سعر الدجاج المجمد المحلي، 19.1 ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 0.5%، فيما انخفض على أساس سنوي بنسبة 0.9% في نوفمبر الماضي.

وبحسب النشرة فإن سعر الدجاج المجمد المستورد، 18.62 ريال، مرتفعا بنسبة 1.9% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 3.9% على أساس سنوي.

وانخفض سعر الفيليه الصدور الدجاج الطازج، بنسبة 0.3%، و2.3% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 21.29 ريال في شهر نوفبمر الماضي.

وبلغ سعر أفخاذ الدجاج الطازج (450 جم)، 10.31 ريال في شهر نوفمبر الماضي، منخفضا بنسبة 0.6% على أساس شهري، و1.5% على أساس سنوي.