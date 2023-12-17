شكرا لقرائتكم خبر عن 44 ألف مستفيد من خدمات «هدف» بالجوف خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد أكثر من 33982 مواطناً ومواطنة من خدمات فرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بمنطقة الجوف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023م، منهم 14,465 من الذكور، و19,517 من الإناث.

ويواصل الصندوق تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات والمبادرات التي تهدف لدعم توطين الوظائف وزيادة أعداد المنضمين لسوق العمل وتأهيل الباحثين عن العمل.

وأسهم فرع "هدف" في الجوف بتوظيف 3749 مواطناً ومواطنة في القطاع الخاص خلال ذات الفترة.

وتقدم فروع "هدف" المتنقلة خدماتها من خلال حافلات مجهزة بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، وصالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة مزوّدة بأحدث التقنيات اللاسلكية.