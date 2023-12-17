شكرا لقرائتكم خبر عن تثبيت الفائدة يرفع أسعار النفط والأسهم وسط انخفاض للدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ألقى بظلاله على الأسواق، إذ ارتفعت قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز الـ11، وارتفعت أسعار النفط خلال المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول، بينما انخفض سعر الدولار

ونوه التقرير باحتمالية إعادة تقييم تراجع الدولار الأمريكي بالاعتماد على قوة الاقتصاد الأمريكي، خاصة إذا أثبت البنك المركزي الأوروبي أنه أكثر تساهلا نسبيا من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

سعر الفائدة

قال التقرير إن مؤيدي التغيير لسياسة الاحتياطي الفيدرالي تلقوا دفعة كبيرة مع إقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخفيضا جديدا في سعر الفائدة على مخطط النقاط للعام المقبل، وتعليق الرئيس باول بإنها قد يكونون على مقربة من ذروة أسعار للفائدة.

وأضاف التقرير أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي حافظ على أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً بين 5.25% و5.50% خلال اجتماعه النهائي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لهذا العام.

تثبيت رفع أسعار الفائدة

وتابع: مدد المسؤولون تثبيت رفع أسعار الفائدة لستة أشهر إذ من المقرر عقد الاجتماع التالي لمناقشة السياسة المالية آواخر يناير 2024.

وأوضح أن على الرغم من أن باول امتنع عن إعلان انتصاره على التضخم حتى الآن، إلا أنه أقر بأن التضخم، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، يتباطأ في كافة الفئات بشكل مطرد.

وأشار إلى أن الأسواق كانت تسعى للحصول على توضيح حول تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل ولم تخيب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة آمالها، إذ أشارت إلى تغيير محتمل في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

تخفيف السياسات المتشددة

ويشير بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي تلى هذا الإعلان إلى تخفيف السياسات المتشددة. فيما يتوقع البنك المركزي تضخماً بنسبة 2.8% في نهاية عام 2023، و2.4% في نهاية عام 2024، و2.1% في نهاية عام 2025، و2% في نهاية عام 2026.

ومن المتوقع أيضاً أن يتباطأ التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.4% في عام 2024 من 3.2% في عام 2023.

ووفقا للتقرير فإن من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.1% في عام 2024 من 3.7% الحالية، كما أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي، الذي يتجه نحو التوسع بوتيرة سنوية تبلغ 2.1% في عام 2023، بوتيرة محسوبة حسب التضخم تبلغ 1.4% في العام المقبل.

ولفت التقرير إلى أن مع ذلك، لا يتوقع باول حدوث انكماش اقتصادي في عام 2024، مشيرا إلى أن نقطة بنك الاحتياطي الفيدرالي كشفت أنه لم يتم تحديد أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة في متوسط توقعات البنك المركزي لأول مرة منذ مارس 2021. وبدلاً من ذلك، فإنهم يتوقعون ثلاثة تخفيضات في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس العام المقبل.

ووفقاً لأداة رصد الاحتياطي الفيدارلي التابع لشركة سي إم إي، ارتفعت احتمالات خفض سعر الفائدة في مارس 2024 إلى 59% من التقدير السابق البالغ39.7%.

عوائد سندات الخزانة

وتراجعت عوائد سندات الخزانة لمدة عامين 28 نقطة أساس إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2023 عند 4.45%. وقد لوحظت هذه التحركات الكبيرة آخر مرة خلال الأزمة المصرفية الإقليمية في مارس 2023.

وانخفض الدولار بنحو 0.88% عند 102.84 حيث رفع المتداولون توقعاتهم بتخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024. وفي الوقت نفسه، شهدت جميع قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز الأحد عشر ارتفاعاً بعد قرار تثبيت سعر الفائدة، حيث قاد قطاع المرافق المكاسب، بزيادة 2.2% تبعه قطاع العقارات حيث ارتفع بنسبة 1.8%.

وتفوقت الأسهم ذات رأس المال الصغير على كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 لشركات التكنولوجيا. كما تجاوز مؤشر داو جونز الصناعي 37,000، وسيسجل الإغلاق فوق 37,035 أول إغلاق قياسي له منذ 4 يناير 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع الذهب بأكثر من 1.4% إلى 2,015 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له خلال اليوم عند حوالي 1973 دولار.

أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط الخام بالقرب من 1.1% خلال المؤتمر الصحفي لباول.

ونوه التقرير الصادر عن «ساكسو بنك» بأنه كما هو متوقع، أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير. فيما أضاف بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كلمة "أي" أمام وصفها لـ "تشديد إضافي في السياسة المالية".

وصرح الرئيس باول في المؤتمر الصحفي أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أضافت "أي" كإقرار بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي "من المحتمل أن يكون عند أو بالقرب من ذروة الأسعار لهذه الدورة"، و"يركز بشدة" على عدم ارتكاب خطأ إبقاء أسعار الفائدة مقيدة لفترة طويلة جداً.

توقعات اقتصادية

وفي ملخص التوقعات الاقتصادية، ألغى بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة المتوقع سابقاً. وزادت عدد تخفيضات أسعار الفائدة لعام 2024 إلى ثلاثة، متوقعة انخفاض هدف صندوق الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 75 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% (مقابل التوقعات السابقة بنسبة 5.0-5.25%) بحلول نهاية عام 2024.

علاوة على ذلك، تشير توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أو مخططات النقاط، إلى تخفيضات 100 نقطة أساس في عام 2025 إلى 3.50-3.75% (مقابل التوقعات السابقة من 3.75-4.0%)، وتخفيضات 75 نقطة أساس في عام 2026 إلى 2.75-3.0% (كما هو الحال في التوقعات السابقة) بحلول نهاية عام 2026".