الاقتصاد

بدء طرح 1160 وحدة سكنية بمدينتى العبور وأسيوط الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الإسكان، طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من (63م2 : 93م2)، بمدينتى العبور الجديدة وأسيوط الجديدة. 

 

وطبقا لكراسة الشروط أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط (www.hdb–reservation.com).

 

وأوضحت الكراسة أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، سوف يتم إتاحتها على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من اليوم الأحد .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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