شكرا لقرائتكم خبر عن بدء طرح 1160 وحدة سكنية بمدينتى العبور وأسيوط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الإسكان، طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من (63م2 : 93م2)، بمدينتى العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.
وطبقا لكراسة الشروط أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط (www.hdb–reservation.com).
وأوضحت الكراسة أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، سوف يتم إتاحتها على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من اليوم الأحد .
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