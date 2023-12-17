شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يتفقد إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بقصر الملك فؤاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال زيارتة لمحافظة كفر الشيخ بتفقد أعمال إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بقصر الملك فؤاد الأول الذى تقيمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الإبداع التكنولوجى وريادة الاعمال، وتنمية مهارات شباب المحافظة، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث كان فى استقباله عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ.

ويأتى إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية كفر الشيخ فى إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات، وإقامة مركز فى كل محافظة لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا، فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى وريادة الأعمال، حيث تم حتى الآن إنشاء 20 مركزا ومستهدف الوصول إلى 26 مركزا بنهاية عام 2024.

واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح تفصيلى من المهندس أحمد حسين القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الهندسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول الأعمال الإنشائية ونسب التنفيذ؛ حيث أكد الدكتور عمرو طلعت على ضرورة الالتزام بتنفيذ عمليات تطوير المبنى التاريخى مع الحفاظ على القيمة التراثية والطراز المعمارى للمبنى.

هذا وقد تم إنشاء قصر الملك فؤاد الأول فى عام 1927؛ ويأتى مشروع تحويل القصر إلى مركز إبداع مصر الرقمية تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأوقاف المصرية، ومحافظة كفر الشيخ.

وسيتيح مركز إبداع مصر الرقمية كفر الشيخ برامج تدريبية على كافة مراحل الإبداع وفى مختلف التخصصات التكنولوجيا مما يسهم فى اعداد كوارد رقمية من الشباب بالمحافظات وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة، واحتضان الافكار الخلاقة والمشروعات الناشئة.

وخلال الجولة التفقدية استمع الدكتور عمرو طلعت لشرح حول جهود محافظة كفر الشيخ فى التحول الرقمى وربطها بمصر الرقمية ومنظومة حصر املاك الدولة والرقم القومى الموحد للعقارات.

وكان الدكتور عمرو طلعت، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قد قاما بافتتاح مكتب بريد "محطة الملك فؤاد" بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة قطار الملك فؤاد التاريخية وتطويرها وتحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.