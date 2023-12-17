شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير الصناعة الوطنية وتنمية الصناعات الحرفية والحفاظ عليها من الاندثار من أجل التنمية المستدامة 2030 والتي من أهدافها الاستراتيجية تهيئة بيئة عمل مشجعة تساعد علي التطوير والابتكار، وقع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الثقافية لدعم وزيادة تنافسية الحرف اليدوية والحفاظ علي التراث المصري وزيادة الأيدي العاملة للحد من البطالة.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في ضوء المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" لتوسعة نطاقها جغرافيا لتحفيز البيئة التشريعية الداعمة للصناعة بوجه عام والصناعات الحرفية بوجه خاص.

وينص بروتوكول التعاون على قيام مركز تحديث الصناعة بتسويق منتجات مركز الحرف التراثية والتقليدية بالفسطاط وأصحاب "مبادرة صنايعية مصر" من خلال المعارض الداخلية والخارجية "كرييتيف إيجيبت" ومنصات التواصل الاجتماعي، تنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء بالقرار رقم 1423 لسنة 2023. ومن المتوقع بدء التنفيذ في بداية الشهر القادم.