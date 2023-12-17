سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، عند مستواه خلال تعاملات أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1920 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2469 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2880 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3291 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 23040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2020 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة الماضية بانخفاض 16.74 دولار بنسبة 0.82% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.