نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل يعقد عدداً من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

عقد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين ، أول أمس ، عدداً من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض.

والتقى الدكتور أبوثنين بكل من معالي وزير العمل والحد من الفقر بجمهورية أوزبكستان بهزود موساييف، ومعالي وزير التوظيف والعمل والأمن الاجتماعي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواري، ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية أرمينيا ناريك مكرتشيان، ومعالي وزير العمل بجمهورية ليبيا علي العابد الرضا، ومعالي وزير العمل بدولة فلسطين الدكتور نصري خليل أبو جيش، ومعالي النائب الأول لوزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية كازاخستان إكمادي سار باسوف، ومعالي نائب وزير التوظيف والعمل بجمهورية جنوب افريقيا بويتوميلو مولوي، كما التقى بالمدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية عثمان البلبيسي.

ورحب الدكتور أبوثنين بضيوف المملكة وقدم لهم الشكر على استجابتهم لدعوة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لحضور المؤتمر الدولي لسوق العمل، كما تخلل اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل، وبحث سبل تطوير التعاون بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الأطراف.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الوزارة على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها، وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات لمعالجة تحديات سوق العمل.