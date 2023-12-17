انطلاق أعمال جولة التجارة الإلكترونية بتبوك ..غدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_تبوك

تنطلق غداً بمنطقة تبوك أعمال جولة التجارة الإلكترونية، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت ، وتستمر على مدى يومين في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك، وذلك بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، بحضور أبرز الخبراء والمختصين في مجال التجارة الإلكترونية.

وتهدف الفعالية إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية، عبر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، واستشارات وإرشاد تقدم من قبل مجموعة من المختصين، لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع بيئة ريادية جاذبة وخدمة مجتمع الأعمال، إضافة إلى مشاركة العديد من مقدمي الخدمات العالميين والمحليين لتسهيل بناء وتوسع نشاطات المتاجر الإلكترونية في المنطقة.

وتتضمن فعاليات الجولة كلمة من مجلس التجارة الإلكترونية، إضافة إلى جلسات حوارية تتناول أهمية التجارة الإلكترونية لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة التحديات التي يواجهونها وتقديم الحلول المناسبة للتغلب عليها.

ودعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهتمين ورواد الأعمال لتسجيل بياناتهم عبر الرابط : ectour.monshaat.gov.sa للاستفادة من الخدمات المقدمة مجاناً ضمن فعاليات الجولة.