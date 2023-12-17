شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات 1.2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 24948 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 30065 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 10632 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.91% ليصل إلى مستوى 5467 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.71% ليصل إلى مستوى 7901 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 6597 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وتعليم لخدمات الإدارة، والعربية لحليج الأقطان، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وجولدن تكس للأصواف.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية لعدد 1.998 مليون سهم بقيمة 4.3 مليون جنيه.

كما أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 116 آلاف سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 6.77% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 283 ألف سهم خزينة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وابن سينا فارما، والمجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-الرواد، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 150 ألف سهم، مليون سهم، 1.9 مليون سهم، 59.7 ألف سهم، 562.7 ألف سهم، على التوالي.

كما باع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية 50 ألف سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركة بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية 40 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والقاهرة للإسكان والتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحة-بيراميزا عدد 65 ألف سهم، 500 ألف سهم، 1000 سهم، 1000 سهم، على الترتيب، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق عدد 520 ألف سهم، 328 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحة-بيراميزا 1000 سهم.

في سياق منفصل أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، موافقة مجلس الإدارة على تقديم عرض شراء إجباري، طبقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 للاستحواذ على الأسهم حرة التداول لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وذلك حتى 100% من أسهم الشركة بسعر مبدئي 10.5 جنيه للسهم الواحد، تمهيدًا للسير في إجراءات الشطب الاختياري للشركة من جداول القيد بالبورصة.

كما وافق المجلس على الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه وبنفس حصة مساهمة مصرف في رأسمال الشركة البالغة 98%، وبذلك تصبح حصة المصرف في الشركة 196 مليون جنيه بدلًا من 98 مليون جنيه، ويبلغ نصيب شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال 2 مليون حنيه بنسبة 1%، ويبلغ نصيب شركة أبو ظبي للتمويل 2 مليون جنيه بنسبة 1% من رأس المال المصدر والمدفوع.

في السياق ذاته قالت شركة جلاكسو سميثكلاين، إن مجلس الإدارة وافق على إبرام عقد قرض مع كل من شركة سميث كلاين بيتشام إيجيبت، ومودرن فارما للتجارة بحد أقصى 600 مليون جنيه لكل شركة.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة أوراسكوم المالية القابضة، صافي أرباح بعد الضريبة إلى 422 مليون جنيه.

وحققت شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، إيرادات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 56.6%، وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 341.3 مليون جنيه مقارنة مع 95.2 مليون جنيه بنسبة نمو 258.3%.