شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعات مواد البناء تشارك بالمؤتمر الدولى الرابع للتشييد والبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بجناح خاص بالمؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشاريع والذي نظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تحت عنوان "نحو مدن مستدامة ذكية ومرنة" بمشاركة الخبراء والعلماء من المراكز البحثية والجامعات.

وحضر من الغرفة كل من المهندس إسماعيل لقمة عضو مجلس الإدارة والدكتور حسن بخيت المستشار الفني للغرفة و المهندس حاتم المنوفى المدير التنفيذي للغرفة.

وأوضح المهندس اسماعيل لقمة، أن مشاركة الغرفة في هذا المؤتمر والمعرض يأتي في إطار قيام الغرفة بدورها في السعي نحو تقوية علاقات العمل مع الجهات المعنية لصالح خدمة الأعضاء حيث يربطها علاقة شراكة وبروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء.

واضاف كما تسعي الغرفة باستمرار على التعرف على الاكواد الحديثة والمواصفات، ومساهمة البحث العلمي التطبيقي في تطوير صناعة التشييد وصناعات مواد البناء بهدف تطوير انتاج خامات البناء بما يتوافق مع متطلبات الأبنية المستدامة والاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

واشتركت عدد من المصانع المنتجة لمواد البناء أعضاء الغرفة بالمعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر حيث ضم الجناح شركات الأسمنت والبويات والمنتجات الحديثة لمواد البناء إلي جانب المكاتب الاستشارية المتخصصة في إدارة المشروعات المشاركون.

وخلال المؤتمر عرضت الجهات المشاركة من الخبراء والمتخصصين العديد من الأبحاث عن الاتجاهات الجديدة، والنظريات الحديثة وطرق البناء ومواصفات الخامات المطلوبة لبناء المدن المستدامة.