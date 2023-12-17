شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مجمل أسعار الحديد في السعودية على أساس شهري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، عن ارتفاع مجمل أسعار الحديد في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، على أساس شهري، مشيرا إلى أن أسعار الأسلاك والكيابل الكهربائية سجلت ارتفاعا خلال الشهر ذاته، بينما تفاوت أسعار الأخشاب.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر حديد التسليح (6 مم) 3966 ريالا للطن، منخفضا بنسبة 0.3% على أساس شهري، و7% على أساس سنوي.

سعر الحديد في السعودية

ارتفع سعر حديد التسليح (8 مم) في شهر نوفمبر الماضي، على أساس شهري، بنسبة 0.5%، بينما انخفض بنسبة 16.5% على أساس سنوي، مسجلا 2797.88 ريال للطن.

وسجل سعر حديد التسليح (10 مم) في شهر نوفمبر، 2838.23 ريال للطن، مرتفعا بنسبة 0.7% على أساس شهري، بينما تراجع بنسبة 17% على أساس سنوي.

وارتفع سعر حديد التسليح (12 مم) بنسبة 0.4% على أساس شهري، بينما تراجع بنسبة 15.9% على أساس سنوي، مسجلا 2689.15 ريال للطن، في حين ارتفع سعر حديد التسليح (14 مم) بنسبة 0.3% على أساس شهري، وانخفض بنسبة 16% على أساس سنوي، مسجلا 2685.06 ريال للطن.

وبحسب النشرة فإن سعر حديد التسليح ( 16 مم) ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، وتراجع 15.8% على أساس سنوي، مسجلا 2690.73 ريال، بينما ارتفع سعر حديد التسليح (18 مم) بنسبة 0.4% على أساس شهري، وتراجع بنسبة 15.5% على أساس سنوي، مسجلا 2696.88 ريال للطن.

سعر الأسلاك والكيابل

وانخفض سعر كيابل ربط الحديد الصيني (10 كجم)، على أساس شهري وسنوي، بنسبة 0.2%، و16.4% على التوالي، مسجلا 52.62 ريال.

وارتفع سعر الأسلاك الكهربائية (2.5 مم) على أساس شهري وسنوي بنسبة 2.8%، و0.9% على التوالي، مسجلا 1.09 ريال للمتر، بينما سجل سعر الأسلاك الكهربائية (4 مم)، 1.6 ريال، مرتفعا بنسبة 1.9% على أساس شهري، في حين انخفض بنسبة 0.6% على أساس سنوي.

وسجل سعر الأسلاك الكهربائية (6 مم) في شهر نوفمبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 1.2% على أساس شهري، في حين انخفض بنسبة 0.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.48 ريال للمتر.

وارتفع مجمل أسعار الكيابل الكهربائية على أساس شهري، فيما تراوحت نسب الارتفاع بين 0.1% إلى 1.6%، بينما انخفض سعر الكيابل الكهربائية (120 مم) بنسبة 0.2% على أساس شهري.

وسجل مجمل أسعار الكيابل الكهربائية ارتفاعا على أساس سنوي، وتراوحت نسب الارتفاع بين 0.4% إلى 3.5%، بينما انخفض سعر أسلاك الكهربائية (4 مم) و(6 مم)، على أساس سنوي.

وارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 1.5% على أساس شهي، وانخفض بنسبة 2.9% على أٍاس سنوي، مسجلا 86.34 ريال (5.8 م) في شهر نوفمبر الماضي.

سعر الخشب

وسجل سعر الخشب التشيلي ارتفاعا بنسبة 0.9% على أساس شهري، ليصل إلى 1543.46 ريال، وانخفض بنسبة 10.7% على أساس سنوي، مسجلا 86.34 ريال للمتر المكعب، بينما انخفض سعر الخشب الروماني على أساس شهري وسنوي بنسبة 1.3%، و13.7% على التوالي، مسجلا 1399.59 ريال للمتر المكعب.

وارتفع سعر الخشب التيك الأفريقي بنسبة 2.9% على أساس شهري، فيما انخفض بنسبة 1.8% على أساس سنوي، مسجلا 6013.44 ريال للمتر المكعب، بينما انخفض سعر الخشب الأبلاكاش الإندونيسي بنسبة 0.1%، و5% على أساس شهري وسنوي على التوالي مسجلا 3179.01 ريال للمتر المكعب في نوفمبر الماضي.

وسجل سعر الفحم (1 كجم) في نوفمبر الماضي، ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.1%، بينما ارتفع بنسبة 0.8% على أساس سنوي، مسجلا 10.16 ريال.