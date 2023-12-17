شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية تاسي يغلق مرتفعا اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند 11600 نقطة، وبتداولات بلغت 4.524 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 194.522 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.090 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 147 شركة

ارتفعت أسهم 147 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 74، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، ساكو، ومرنة، والصناعات الكهربائية، وتشب، والإنماء ريت للتجزئة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، وسناد القابضة، ومجموعة الحكير، والآمار، والتطويرية الغذائية، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 23371 نقطة، وبتداولات بلغت 16.840 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 709.146 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.627 مليون ريال.

وارتفعت أسهم 21 شركة، فيما انخفضت 28، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.