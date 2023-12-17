شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف» توقع عقد تشغيل وصيانة مشاريع المياه في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، عقد تشغيل وصيانة مشاريع المياه في قرى ومدن جازان، مع شركة المياه الوطنية.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول، بتاريخ 15 أكتوبر الماضي، ترسية العقد مع الشركة، بقيمة 64.193 مليون ريال.

ووفقا للشركة، ستنفذ شركة الخريف أعمال تشغيل وصيانة مشاريع المياه لقرى ومدن منطقة جازان لمدة 36 شهرا، مع شركة المياه الوطنية.

وأضافت أن الأثر المالي للمشروع سينعكس في الربع الرابع من العام الحالي.

استلمت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة العقد بعد اكتمال التواقيع من جميع الأطراف المعنية اليوم الأحد تاريخ 04/06/1445هـ الموافق 17/12/2023م وعلى ذلك تم الإفصاح