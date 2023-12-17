شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار 11 صنفا للخضار.. و«الملفوف» في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء عن انخفاض أسعار 11 صنفا من الخضار على أساس شهري، في نوفمبر الماضي، فيما ارتفعت أسعار 14 صنفا.

وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات، أن الملفوف الأبيض تصدر قائمة الأصناف الأكثر انخفاضا في الأسعار في شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 8.9%، مسجلا 3.45 ريال للكيلو، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 10.6%.

سعر الخضار في السعودية

وفقا للنشرة فإن سعر الفاصوليا الخضراء، بلغ في شهر نوفمبر الماضي 11.82 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 0.3% على أساس شهري، و11.9% على أساس سنوي، بينما انخفض سعر الباذنجان الأسود المحلي بنسبة 6.7%، و5.1% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 4.99 ريال للكيلو.

وبحسب النشرة فإن سعر الكوسة المحلي بلغ في شهر نوفمبر الماضي، 6.59 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 4.4% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوي.

وأشارت النشرة إلى أن سعر القرع العسلي انخفض بنسبة 4.4% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.5% على أساس سنوي، مسجلا 5.64 ريال للكيلو.

أسعار الخضار في نوفمبر

وأفادت النشرة بأن سعر الفلفل الأخضر البارد المحلي، سجل في شهر نوفمبر الماضي، 8.3 ريال للكيلو، منخفضا على أساس شهري وسنوي، بنسبة 2.1%، و0.8% على التوالي.

وانخفض سعر الطمام المحلي بنسبة 5.1% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 16.2% على أساس سنوي، مسجلا 7.04 ريال للكيلو، بينما انخفض سعر الخس المحلي، بنسبة 4.9%، و6% على أساس شهري، وسنوي على التوالي، مسجلا 6.69 ريال للكيلو.

وسجل سعر الثوم الصيني في شهر نوفمبر الماضي نحو 10.53 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 4.4% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 6.5% على أساس سنوي، فيما انخفض سعر العدس بنسبة 1.7% على أساس شهري، وارتفع بنسبة 0.7% على أساس سنوي، مسجلا 9.89 ريال للكيلو.

وانخفض سعر صلصة الطماطم المحلي بنسبة 0.5% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 2.6% على أساس شهري، مسجلا ريالين (زنة 135 جم).