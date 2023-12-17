شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك للمغذيات»: توزيع 1.4 مليار ريال أرباحا نقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2023، بقيمة 1.428 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 476,035,404 سهماً، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 3 ريالات، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ الموافق 7 فبراير 2024م.

وأوضحت أن تاريخ التوزيع الأربعاء 11 شعبان 1445هـ الموافق 21 فبراير 2024م.