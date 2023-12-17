البريد الأردني: بالبريد المصري مثال يحتذى به بين المؤسسات العربية والدولية

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، سامى كامل الداوود، رئيس مجلس إدارة البريد الأردني؛ وذلك بمبنى البريد المصرى بالقرية الذكية، بهدف بحث سبل توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، بحضور أسماء عوايشة، المستشار الاقتصادى بالسفارة الأردنية بالقاهرة، وأسامة قطيش، مدير التسويق بالبريد الأردنى، ومن الجانب المصرى إيهاب أبو بكر، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصرى للتحول الرقمى، وخالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصرى للشمول المالى، وحاتم الصولى رئيس قطاع الجودة، ونرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولى، ويوسف السباعى، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة ويفز الذراع التكنولوجية للبريد المصرى.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى على عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس البريد الأردنى تأتى بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على تجربة نجاح البريد المصرى فى تطبيق التحول الرقمى والشمول المالى وتطوير منظومة الخدمات وكذلك نقل التجارب الناجحة فى مجال البريد بين البلدين مشيرًا، إلى أن البريد المصرى حريص على فتح آفاق التعاون المشترك مع البريد الأردنى بما يساهم فى تقديم خدمات بريدية ومالية متميزة للمواطنين فى كلتا البلدين.

من جانبه قال سامى الداوود، رئيس مجلس إدارة البريد الأردني: "إن زيارة البريد المصرى تأتى فى إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية، والشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية التى أرسى قواعدها جلالة الملك عبد الله الثانى المعظم، وأخوه الرئيس عبد الفتاح السيسى وأيضا ما نتج عن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التى عقدت مؤخرًا فى العاصمة الأردنية عَمان والتى تم خلالها توقيع اتفاقية خاصة بالتعاون فى مجال الحوالات المالية"، مؤكدا سعى البريد الأردنى إلى بحث مجالات التعاون البريدية المختلفة وزيادة آفاقها مع البريد المصرى وتسهيل التجارة الإلكترونية بين البلدين.

وخلال اللقاء أعرب سامى الداوود، رئيس مجلس إدارة البريد الأردنى، عن شكره للبريد المصرى على حفاوة الاستقبال والروح الطيبة التى شعر بها فى بلده الثانى مصر، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البريد المصرى والبريد الأردنى ونقل تجربة نجاح البريد المصرى فى مجالات البنية التحتية والتكنولوجية ونمذجة مكاتب البريد وتطوير الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية وتطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى، مشيرًا إلى أن ما تم من تطوير فى البريد المصرى خلال السنوات الماضية يعد طفرة متقدمة جعلته مثلا يحتذى به بين المؤسسات العربية والدولية، مرحبًا بنقل تجربة البريد المصرى الرائدة والمتميزة للبريد الأردنى متمنيًا التوفيق والنجاح للبريد المصرى وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون فى سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين الدولتين.

واصطحب الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، سامى الداوود رئيس البريد الأردنى، فى جولة تفقد خلالها مكتب بريد "القرية الذكية" الجديد الذى تم تجهيزه على أعلى مستوى وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية، وخدمات مصر الرقمية للمواطنين بكل كفاءة، كما اصطحب عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصرى لشئون المناطق، رئيس البريد الأردنى فى جولة تفقدية تفقد خلالها مكتب بريد "القاهرة الرئيسي" التاريخى ومتحف البريد الذى يضم العديد من المقتنيات الأثرية التى توثق تاريخ البريد على مر العصور مبديًا إعجابه بما شاهده من مقتنيات تاريخية فى متحف البريد والتى توثق التاريخ البريدى على مر العصور بالإضافة إلى مكتب بريد "القاهرة الرئيسي" التاريخى الذى يعد تحفة معمارية من الطراز الأول.