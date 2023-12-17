شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "مواد البناء" بنسبة 4.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، وارتفع 12 قطاعًا على رأسها مواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.8%، 4.6%، على التوالي، أعقبهما قطاعا السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.9%، 2%، على التوالي، يليهما قطاعات البنوك، والعقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.8%، 1.1%، 1%، على التوالي.

وصعدت قطاعات خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، 0.5%، 0.4%، على التوالي، وقفز قطاعا التجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%، 0.5%، 0.2%، 0.01%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.682 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.4 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.18%، والعرب على 4.53%، واستحوذت المؤسسات على 12.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 87.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 30.5 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 18.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.3 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، 38.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 24792 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 29859 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10552 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 5450 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 7877 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 6567 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1445 نقطة.