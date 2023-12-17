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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي، تنظمه غرفة المدينة المنورة، غدا، وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.

وسيناقش المنتدى الذي يحظى بمشاركة أصحاب الخبرات والكفاءات العالية، على مدى ثلاثة أيام، التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة بالمدينة المنورة، وسبل تطبيق مفاهيم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات الوطنية.

ويستهدف الملتقى تعزيز تنافسية السلع والمنتجات، وتفعيل فرص الاستثمارات الوطنية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مساهمة منطقة المدينة المنورة في دعم الاقتصاد الوطني.

ويدور المنتدى حول 3 محاور هامة، يتصدرها المحور التشريعي والتشغيلي والتمويلي، كما يشهد جلسات حوارية ذات عناوين متباينة يقدمها ذوو الاختصاص، وورش عمل مثرية، بالإضافة لمعرض مصاحب بأكثر من 40 جناحا لعرض المنتجات.