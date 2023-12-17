5 نتائج إيجابية لمشاركة المملكة بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت المملكة مشاركتها في أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23) لعام 2023م، والذي استضافته الإمارات لمدة 4 أسابيع.

وأوضح نائب رئيس المؤتمر - ممثل المملكة - المهندس محمد العبدالقادر، أن مشاركة المملكة حققت 5 نتائج إيجابية خلال المؤتمر في مساعيها لخدمة الإنسانية وسد الفجوة الرقمية وتعزيز الاستدامة في الفضاء، كما قادت لتحقيق عدد من النتائج الإيجابية التي أدت لتخصيص ترددات إضافية لأنظمة الجيل الخامس والسادس وأنظمة الشبكات المحلية المعفية من الترخيص (Wi-Fi)، وتخصيص ترددات إضافية للجيل الخامس للمنصات عالية الارتفاع (5G HAPS) والتي أجرت المملكة تجارب تقنية لها العام الماضي.

وبين أن المملكة عملت مع المجتمع الدولي على تمكين الخدمات اللاسلكية الفضائية منها، كتوفير نطاقات ترددية إضافية لخدمة الإنترنت على متن الطائرات والسفن لتعزيز تجارب المسافرين، ووضع قوانين دولية لتنظيم تسجيل منظومات الأقمار الصناعية غير المستقرة بالنسبة للأرض لدعم استدامة الموارد المدارية، إضافة إلى تسجيل موقع مداري جديد باسم المملكة والاعتراف به دوليا لتعزيز خطط المملكة لإطلاق قمر صناعي سعودي لتغطية المملكة بالخدمات الإذاعية.

ولفت إلى أن المؤتمر حدد عددا من الموضوعات المستقبلية لدراستها خلال الدورتين القادمتين والممتدتين حتى 2031م، والتي تشمل دراسة توفير نطاقات ترددية إضافية (4،7،8،15) جيجاهرتز ونطاق التيراهرتز لأنظمة الجيل الخامس والسادس، ودراسة إعادة استخدام نطاقات شبكات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية لتقنيات (direct-to-device)، والذي سيعزز من الوصول العالمي لتقنيات الشبكات غير الأرضية (NTN)، ومراجعة معايير الحماية لشبكات الأقمار الصناعية غير المستقرة بالنسبة للأرض، والتي ستسهم في انتشار أعلى لشبكات النطاق العريض وخفض تكلفتها وضمان الاستدامة في الفضاء، إضافة إلى دراسة إمكانية تحديد نطاقات لاسلكية جديدة لنقل الطاقة لاسلكيا (wireless power transmission-WPT) والذي بدوره يخدم جهود الاستدامة القائمة في عدد من المشاريع الضخمة بالمملكة.

المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية:

ينعقد كل 4 أعوام لمراجعة لوائح الراديو الدولية.

4000 مشارك يمثلون 193 دولة.

شركات مصنعة ومشغلة لمختلف التقنيات اللاسلكية.

حدد موضوعات مستقبلية عدة لدراستها خلال الدورتين القادمتين (حتى 2031م)

5 نتائج إيجابية: