5268 زيارة لمكافحة التستر التجاري خلال نوفمبر

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واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، إذ شملت أنشطة: البيع بالتجزئة، المطاعم، الصالونات الرجالية، المقاولات العامة، ورش إصلاح السيارات، وغيرها.
وجرى خلال الزيارات التفتيشية تحرير مخالفات فورية، وضبط حالات اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفات.
بينما تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
وتم حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة، وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
جولات مكافحة التستر
- عدد الجولات 5,268 زيارة
- الفترة من 1 ـ 30 نوفمبر 2023
الأهداف:
- متابعة امتثال المنشآت بقواعد السوق المعتمدة
- ضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر
- البيع بالتجزئة
- المطاعم
- الصالونات الرجالية
- المقاولات
- العامة
- رش إصلاح السيارات
- تحرير مخالفات فورية
- ضبط حالات اشتباه بالتستر
- إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة
- حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة.
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