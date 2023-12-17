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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمير الشرقية سعود بن نايف، استقبل في مكتبه بالإمارة أمس، وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح. وجرى خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات التي تهتم بخلق بيئة استثمارية جاذبة بالمنطقة، مثمنا سموه الدور الذي تقوم به الوزارة في جلب الشركات الأجنبية للاستثمار وتقديم خدمات تعزز توجهات الدولة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والاستفادة مما تملكه المملكة من مقومات كبيرة في هذا المجال. من جانبه قدم المهندس الفالح الشكر لأمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه للأعمال الاستثمارية بالمنطقة.

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