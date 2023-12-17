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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جولة التجارة الالكترونية، انطلقت أمس بمنطقة تبوك، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وتستمر على مدى يومين في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك، وذلك بالشراكة مع مجلس التجارة الالكترونية، بحضور أبرز الخبراء والمختصين في مجال التجارة الالكترونية.

وتهدف الفعالية إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية، عبر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، واستشارات وإرشاد تقدم من قبل مجموعة من المختصين، لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع بيئة ريادية جاذبة وخدمة مجتمع الأعمال، إضافة إلى مشاركة عدد من مقدمي الخدمات العالميين والمحليين لتسهيل بناء وتوسع نشاطات المتاجر الالكترونية في المنطقة.

وتتضمن فعاليات الجولة كلمة من مجلس التجارة الالكترونية، إضافة إلى جلسات حوارية تتناول أهمية التجارة الالكترونية لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة التحديات التي يواجهونها وتقديم الحلول المناسبة للتغلب عليها.