شكرا لقرائتكم خبر EVIQ تطلق مركز بحث وتطوير شواحن السيارات الكهربائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية EVIQ، مركزا للبحث والتطوير لشواحن السيارات الكهربائية في مدينة الرياض، ويعد الأول من نوعه في المنطقة.

وسيتم استخدام المركز الجديد لمهام اختبار ودراسة مجموعة من أجهزة الشحن والبرمجيات، لضمان استخدام أفضل المعدات والبرامج في المجال، مما يؤكد التزام EVIQ بالجودة والكفاءة وقيادة التطور في قطاع المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة EVIQ محمد بكر قزاز «يشكل إطلاق مركز البحث والتطوير دلالة على التزامنا بالجودة والتنمية المستدامة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة، وسيساعد المركز الرائد فنيا على أن نكون دوما على اطلاع على أحدث الحلول الخاصة بتقنيات الشحن السريع وذلك لتوفير أفضل تجربة شحن للمستخدمين، ولضمان تقديم حلول شحن موثوقة وفعالة لسائقي المركبات الكهربائية في المملكة».

وأوضح أن المركز يعد ركيزة أساسية في إطار استراتيجية الشركة التي تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

عبر تركيزها على نشر أجهزة الشحن عالية الجودة وضمان توافقها مع مختلف أنواع المركبات الكهربائية، مما يمهد الطريق لنمو منظومة المركبات الكهربائية في المملكة وتطوره بشكل مستدام.

وسيكون لمركز البحث والتطوير الجديد دور أساسي في دعم مهام الشركة، التي تهدف لتقديم حلول شحن السيارات الكهربائية وفق أعلى معايير الجودة من خلال اختبار أنواع مختلفة من أجهزة الشحن بعناية ودقة، كما أن المركز الجديد لا يعبر فقط عن التزام الشركة بالابتكار، بل ويعتبر أيضاً خطوة بارزة على مستوى تعزيز كفاءة شواحن السيارات الكهربائية وموثوقيتها وتوافقها مع مختلف أنواع المركبات، وسيمثل مركزا لتطوير الخبرات والمعرفة في مجال تكنولوجيا أجهزة الشحن، لتوفير الدعم اللازم للاحتياجات المتطورة لسوق السيارات الكهربائية في المملكة.

يذكر أن شركة EVIQ تواصل تنفيذ خطتها التي تتضمن انتشار 5000 شاحن في 1000 موقع استراتيجي بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي وضعتها المملكة.

مركز بحث وتطوير شواحن السيارات الكهربائية:

المقر مدينة الرياض.

يعد الأول من نوعه بالمنطقة.

المهام: