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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفد البنك الدولي زار مقر مجموعة الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

واستقبل الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس زياد بن محمد الشيحة، وأعضاء الإدارة التنفيذية، الوفد الذي ضم ممثلي البنك في بعض دول الأمريكتين والدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية، فضلا عن كبير ممثلي البنك في الشرق الأوسط والمملكة.

واطّلع الوفد على أعمال المجموعة ومشاريعها الاستثمارية، والشركات التابعة لها بمختلف مجالاتها في قطاع إعادة التدوير ومعالجة النفايات من خلال المعرض الدائم في المقر الرئيسي لسرك، إضافة إلى قيامهم بجولة تعريفية على مركز السيطرة والتحكم CCC التابع لشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية (سيل) المملوكة للمجموعة.

واجتمع الوفد مع الإدارة التنفيذية لتقدم لهم شرحا مفصلا عن أعمال وخطط ومشاريع «سرك» والشركات التابعة وفرص الاستثمار ومبادرات المجموعة نحو تحقيق الاستدامة ومفهوم الاقتصاد الدائري وأهداف مبادرة «السعودية الخضراء».