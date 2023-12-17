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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر
وهى كالتالى:
- المهندس محمود ناجي محمود عبد الشافي - رئيساً للإدارة المركزية لشئون النقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية.
- المهندس أحمد محمد الخليفه أحمد - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.
- هبة الله محمد عبد القادر علي حسن - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الخارجية وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.
- المهندس وائل لطفي حامد مصطفى - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي).
- المهندس نبوي محمود حسن إبراهيم - رئيساً لمجلس إدارة شركة أنابيب البترول.
- المحاسب محمد إبراهيم فرحات سعد - رئيساً لمجلس إدارة شركة الغازات البترولية(بتروجاس).
- المهندس أمجد عبد الرازق إبراهيم غنيم - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية.
- المهندس محمد شحاته محمد شحاته - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحمرا أويل.
- المهندس رشاد عبدالهادی رمضان السيد رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دى رمضان السيد بتروسيله.
- المهندس وليد محمد محمد محمد الأعصر - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركتى شقير البحرية للزيت (أوسوكو) والمنصورة للبترول.
- المهندس كريم محمد بهاء الدين حلمي همام - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر (IDM) اعتبارا من ٨ يناير ٢٠٢٤.
- المهندس فتحي منصور السيد الزكري - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية لخطوط النفط والغاز (التيوب).
- المهندس هانى عزيز رياض نخله - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة الحمرا أويل.
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