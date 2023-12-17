محافظ الأحساء يضع حجر الأساس للتوسعة الثالثة لدواجن الغدير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال، حجر الأساس للتوسعة الثالثة لمشروع دواجن الغدير لإنتاج بيض المائدة، وشهد توقيع عدد من العقود مع الشركات المنفذة للمشروع، ودشن مشروع مصنع الغدير للأعلاف بالجبيل.

وأكد رئيس مجلس مجموعة الغدير باسم الغدير، أن المشروع يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة من خلال تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطلعات القيادة، بحيث تكون الأحساء عاملا محوريا في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي الوطني في مشاريع الدجاج اللاحم والبياض، منوها لدعم وزارة البيئة والزراعة والمياه؛ التي هيأت المناخات المناسبة، والإرشاد البيطري والأراضي، والمساندة الفعلية من صندوق التنمية الزراعية، وتسهيلاته التمويلية بكل يسر وسهولة.

وأضاف أن فكرة تأسيس المشروع بدأت منذ أكثر من 48 عاما، بمزرعة داخل الأحساء استجابة للعوامل الاقتصادية، والتسهيلات القائمة من قبل الجهات ذات العلاقة، ليلبي المشروع في وقته احتياجات السوق، وفي 2008، تم نقل المشروع إلى خارج النطاق العمراني؛ لإنشاء مشروع يمثل أعلى معايير الجودة العالمية؛ تماشيا مع التطورات الاستهلاكية والاقتصادية والكثافة السكانية، وتحقيقا للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وما شجعهم على ذلك الإقبال المتزايد على الإنتاج محليا وخارجيا، ليبدأ الإنتاج الفعلي للمشروع عام 2010، بطاقة تصل إلى 277 مليون بيضة سنويا، واستجابة للكثير من الصناعات الغذائية، تمت توسعة المرحلة الثالثة من المشروع، ورفع مستوى الطاقة الإنتاجية الكاملة إلى (700 مليون بيضة سنويا)، وبقدرة استيعابية لأكثر من (3 ملايين و500 ألف طائر)، فضلا عن الاستفادة من إعادة تصنيع بيض المادة؛ سائلا أو مبسترا أو مجففا طويل الأجل، من خلال عقد اتفاقيات مع الشركات ذات العلاقة، ليدخل خط الإنتاج مع أغلب الصناعات الغذائية المتنوعة.

حضر الزيارة وزير الزراعة السابق الدكتور فهد بالغنيم، ورئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد المبارك، وأمين الأحساء المهندس عصام الملا، ونائب المدير العام لقطاع الائتمان في صندوق التنمية الزراعية بدر المالك، ومدير إدارة المشاريع المتخصصة ممثلا لصندوق التنمية الزراعية المهندس هاني الرحيان، ونائب رئيس الأمن الغذائي باسل السويدان، ونائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، ومدير عام مكتب الوزارة بالأحساء المهندس إبراهيم الخليل، وعدد من المسؤولين الحكوميين والإداريين.