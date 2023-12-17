«البيئة» تؤسس وحدة لتنظيم ومراقبة مصادر المياه واستخداماتها

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وأوضحت الوزارة، أن وحدة التنظيم والمراقبة ستوفر مؤشرات أداء لحوكمة نظام المياه ومدى الامتثال له، ومؤشرات أداء لكود مصادر المياه، ما يساعد في تنظيم الأعمال ورقمنتها، وستساند بشكل كبير في صنع القرارات المفصلية ورسم استراتيجيات المحافظة على مصادر المياه الجوفية والسطحية واستدامتها لجميع الأنشطة.
وأكدت الوزارة، أن الوحدة ستعمل على ربط كل ما يتعلق بتنظيم ومراقبة مصادر المياه واستخداماتها عبر أنظمة إلكترونية متعددة، منها منصة «حافظ» التي تقوم باستقبال وتحليل بيانات أجهزة تتبع معدات حفر الآبار، وعدادات قياس استهلاك المياه من مختلف المصادر (الآبار والسدود)، إضافة إلى مراقبة آلية عمل الحفارات وإصدار الإذن بالتحرك من موقع إلى آخر، كما تضم وحدة التنظيم والمراقبة البرنامج الحاسوبي للمقننات المائية، ومتابعة مستويات المياه في آبار المراقبة، ومستويات وحجم المخزون في السدود.
وأشارت إلى أن الوحدة توفر مراقبة دائمة لعمليات إصدار رخص مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها، والمقابلات المالية، والتعريفة، ورصد مخالفاتها، ومؤشرات أدائها، في جميع مناطق المملكة، ولمختلف الأغراض.
مهام وحدة التنظيم والمراقبة:
- توفير مؤشرات أداء لحوكمة نظام المياه ومدى الامتثال له.
- توفير مؤشرات أداء لكود مصادر المياه لتنظيم الأعمال ورقمنتها.
- مساندة في صنع القرارات المفصلية ورسم استراتيجيات المحافظة على مصادر المياه.
- ربط كل ما يتعلق بتنظيم ومراقبة مصادر المياه واستخداماتها
- استقبال وتحليل بيانات أجهزة تتبع معدات حفر الآبار، وعدادات قياس استهلاك المياه
- مراقبة آلية عمل الحفارات وإصدار الإذن بالتحرك من موقع إلى آخر
- متابعة مستويات المياه في آبار المراقبة، ومستويات وحجم المخزون في السدود
- مراقبة عمليات إصدار رخص مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها.
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