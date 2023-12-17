تعاون بين هيونداي والإمارات في مجال النقل المستقبلي الصديق للبيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة هيونداي موتور اتفاقا مع الإمارات للتعاون في مجال النقل المستقبلي الصديق للبيئة.

وقالت هيونداي موتور، كبرى شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية أمس، إنها وقعت اتفاقا ستتعاون بموجبه مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز وجودها في سوق النقل الصديق للبيئة والمستقبلي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون شركة هيونداي موتور وشركة مبادلة للاستثمار في مجالات الهيدروجين والألمنيوم الأخضر والتنقل الصديق للبيئة والتنقل الجوي المتقدم.

وسيعمل الجانبان معا لتوسيع أعمال إنتاج الهيدروجين من إعادة تدوير الموارد لشركة هيونداي، والتي تشير إلى طريقة لإنتاج الهيدروجين النظيف باستخدام الغاز الحيوي من النفايات العضوية، وأعمال إنتاج الصلب الأخضر(الصديق للبيئة)، حيث يستخدم الهيدروجين لصناعة الفولاذ.

وفي مجال التنقل الصديق للبيئة سيتعاون الجانبان لإنشاء بنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية في شبه الجزيرة الأيبيرية في جنوب غرب أوروبا، ولتوريد مركبات الهيدروجين وتطوير الوقود المعتمد على الكهرباء.

وقال تشانج جاي هون، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتور، «إننا نخطط للسعي من أجل التعاون المتنوع لجعل مجتمعنا أكثر استدامة وتأمين محركات نمو جديدة، مع المساهمة أيضا في التحول العالمي في مفهوم الطاقة».

في سياق آخر أظهرت بيانات لقطاع السيارات في كوريا الجنوبية أمس، أن مبيعات سيارات شركتي هيونداي، أبرز شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية وشريكتها كيا في الولايات المتحدة

تجاوزت 1.5 مليون وحدة هذا العام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن البيانات أظهرت أن هيونداي وكيا باعتا 788 ألفا و403 و722 ألف و176 وحدة على التوالي، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين.

وتعد المبيعات هي الأعلى على أساس سنوي التي يتم تسجيلها منذ أن دخلت هيونداي السوق الأمريكي خلال 1986.

وكانت أعلى مبيعات سجلتها هيونداي في السابق قد بلغت 1.49 مليون وحدة خلال 2021.