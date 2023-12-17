المركزي السعودي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل

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وتضمنت هذه القواعد تعريف نشاط الدفع الآجل بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يسهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.
كما قضت القواعد بجملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص، وأحكام التنظيم الداخلي كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية، كذلك التزامات تنظيمية تهدف إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط وحدود للائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام.
وطرح البنك المركزي السعودي في وقت سابق مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)؛ لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة، وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية لهذه القواعد. ويمكن الاطلاع على القواعد من خلال زيارة الموقع الالكتروني عبر (الرابط).
قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)
نشاط الدفع الآجل:
هو تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
أهداف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل:
- تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات.
- وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط.
- دعم مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.
- أهم الأحكام والالتزامات:
- أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص.
- أحكام التنظيم الداخلي كالسياسات والإجراءات الداخلية.
- متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية.
- التزامات تنظيمية تهدف إلى حماية العميل.
- وضع حدود للنشاط وحدود للائتمان.
- أحكام الإشراف والالتزام.
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