شكرا لقرائتكم خبر سبيماكو الدوائية ترفع ملكيتها في الدمام فارما إلى 100% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «سبيماكو الدوائية» ملكيتها المباشرة في شركة الدمام فارما إلى 100%. وقالت الشركة في بيان على تداول أمس، «إنه تم شراء نسبة 15% في شركة الدمام فارما مقابل 27 مليون ريال من الشركة المغربية للصناعات الدوائية كوبر فارما».

وأضافت «إنه تم تحويل حصة الملكية عن طريق شراء سبيماكو الدوائية نسبة 20% في شركة الدمام فارما مقابل 26.87 مليون ريال من شركة آراك للرعاية الصحية (شركة تابعة مملوكة بالكامل) لتبلغ قيمة الصفقة 53.87 مليون ريال».

وأفادت أن تمويل الصفقة تم من موارد الشركة التشغيلية، مبينة أن هذه الصفقة تتماشى مع استراتيجيتها والتي تسعى إلى تعزيز أصولها وتحسينها، بالإضافة إلى زيادة العمليات التشغيلية والاستفادة من القدرة الإنتاجية لدفع النمو العضوي، وستسعى هذه الصفقة أيضا إلى توفير التكاليف التشغيلية وتخفيض النفقات العامة.

وذكرت أن الأثر المتوقع للصفقة هو أن شركة الدمام فارما ستكون شركة تابعة مملوكة بالكامل لها، وتوحيد القوائم المالية لصالح المجموعة بدلا من سيطرة الشريك الآخر.

وبينت أنه - لن يكون لتحويل الأسهم من الشركة آراك للرعاية الصحية إلى الشركة سبيماكو أي تأثير على النتائج المالية الموحدة للمجموعة، مبينة عدم وجود أطراف ذات علاقة، وأنه لا يوجد شروط تفضيلية في الصفقة.

وأشارت إلى أنها عملت في عامي 2022 و2023 على العديد من الاستثمارات في عملياتها بهدف تحسين الكفاءة وزيادة العوائد من أصولها، وخلال هذه الفترة، تم تعديل الية سير الأعمال في شركة الدمام فارما لتحسين استغلال الطاقة الإنتاجية وتلبية طلب السوق، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في معدل استخدام القدرة التشغيلية إلى 100% في سبتمبر 2023 وذلك مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2022 والتي بلغت فيه نسبة معدل القدرة التشغيلية الى 15% مما أدى بدوره إلى تحسين الأداء المالي العام للشركة، حيث بلغت إيرادات شركة الدمام فارما 31.5 مليون ريال وصافي ربح قدره 4.6 ملايين ريال خلال التسعة أشهر من العام 2023.