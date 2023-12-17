شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الأسمنت والخرسانة في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الأسمنت والخرسانة في السعودية على أساس شهري في نوفمبر الماضي، بينما ارتفع سعر الرمل الأحرم، في حين انخفض سعر الرمل الناعم الأبيض والمخلوط.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن الهيئة، سجل سعر الأسمنت الأسود، 14.73 ريال (50 كجم)، منخفضا بنسبة 1.3% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 1.9% على أساس سنوي.

سعر الأسمنت في السعودية

بحسب النشرة فإن سعر الأسمنت الأبيض (50 كجم)، سجل في شهر نوفمبر الماضي، نحو 37.19 ريال، منخفضا على أساس شهري وسنوي، بنسبة 1.9%، و3.7% على التوالي.

وسجل سعر الجبس الوطني (40 كجم) في شهر نوفمبر 2023، نحو 16.13 ريال، منخفضا بنسبة 1% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 1.4% على أساس سنوي، في حين انخفض سعر الرمل الناعم الأبيض بنسبة 1.5% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 1.22% على أساس سنوي، مسجلا 62 ريالا للمتر المكعب.

وارتفع سعر الرمل الأحمر بنسبة 0.9% على أساس شهري، و3.8% على أساس سنوي، مسجلا 27.3 ريال للمتر المكعب في نوفمبر الماضي.

وانخفض سعر البلوك الأسود (مقاس 15 سم) 1661.1 ريال لـ(1000 حبة) منخفضا بنسبة 0.9%، و5.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي.

سعر الخرسانة في السعودية

وانخفض سعر الخرسانة (مقاوم 350 ك)، بنسبة 1.3% على أساس شهري، و5.9% على أساس سنوي، مسجلا 209.95 ريال للمتر المكعب، بينما انخفض سعر الخرسانة (مقاوم 250 ك)، بنسبة 1.2%، و5.7% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 189.93 ريال للمتر المكعب.

وبلغ سعر الخرسانة (عادي 350 ك) في شهر نوفمبر الماضي، 199.87 ريال للمتر المكعب، منخفضا بنسبة 1.5%، على أساس شهري، و6.3% على أساس سنوي، بينما انخفض سعر الخرسانة (عادي 250) بنسبة 1.5%، و6.2% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 180.15 ريال للمتر المكعب.

وارتفع سعر بلاط (كسر الرخام) البلدي بنسبة 0.3% على أساس شهري، فيما انخفض بنسبة 1.3% على أساس سنوي، مسجلا 22.96 ريال للمتر المربع.

وسجل سعر البلوك الأسود (مقاس 20 سم) في نوفمبر الماضي، 1721.68 ريال لـ(1000 حبة)، منخفضا بنسبة 1.1% على أساس شهري، و3.3% على أساس سنوي.