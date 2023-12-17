شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: مشاركة القطاع الخاص تسرع من تشغيل مشروعات الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عادل أنور عبيد، الرئيس الأسبق لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج من أهم المشروعات القومية الحالية التى تنفذها الحكومة بتكلفة تصل لنحو 33 مليار جنيه.

أضاف إنه بالنسبة لمشروع التطوير الخاص بصناعة الغزل والنسيج، فإن الوضع الحالى يتلخص فى أن معظم الاماكن التى يتم تنفيذ خطة التطوير تسير بمعدل أبطأ كثيرا عن المخطط له، والسبب الرئيسى فى ذلك هو ضعف التمويل فى الفترة الأخيرة، مشيرا أنه لكى يتم الوصول لحلول ممكنة التنفيذ لابد من تدخل متخصصين ماليين واقتصاديين لتحليل الوضع المالى وعرض حلول تتلاءم مع الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، وبالطبع هذا يتطلب مساحة كافية من الصلاحيات تتيح التحرك فى اتجاه حلول غير تقليدية وفقاً لطبيعة الوضع الحالى.

أشار انه على سبيل المثال Management of cash flow، عرض تحليل مالى مطمئن يساعد على الحصول على تسهيلات بنكية، وأيضا على سبيل المثال إجراء تعاقدات بطريقة Cash against document، وتقديمها للبنوك للحصول على سيولة لتمويل مستلزمات الإنتاج، مع عرض تحليل مالى مطمئن يساعد على الحصول على تسهيلات بنكية.

وبحسب الدكتور عادل أنور عبيد، فإنه يمكن إبرام بروتوكولات تعاون مع القطاع الخاص لتشغيل الطاقة غير المستغلة للوصول لنسبة تشغيل 100%، أو فى حالة توافر طلبيات غير ممكنة التنفيذ يمكن تنفيذها لدى الطرف الآخر، مثال لذلك التعاون مع مجمع الروبيكى.

أوضح أن الأمر يحتاج لدراسة بشكل أدق وبتواجد حلول ممكنة التنفيذ على المدى القصير والمدى البعيد، لافتا أن مصر تذخر بالخبرات والعقول المتميزة القادرة على تنفيذ ذلك من قيادات قطاع الاعمال العام وقيادات القطاع الخاص.