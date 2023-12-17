شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 17-12-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 17-12-2023.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وتعليم لخدمات الإدارة، والعربية لحليج الأقطان، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وجولدن تكس للأصواف، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، ومصر للأسمنت-قنا، والعامة للصوامع والتخزين، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

البورصة تربح 9 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.682 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.4 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.18%، والعرب على 4.53%، واستحوذت المؤسسات على 12.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 87.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 30.5 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 18.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.3 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، 38.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 24792 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 29859 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10552 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 5450 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 7877 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 6567 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1445 نقطة.

وصعدت أسهم 113 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 12.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.30%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 28.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.16%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 23.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.94%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 5.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.62%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 5.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.35%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 17.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.12%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 9.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.06%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.336 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.89%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.567 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.24%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 27.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.12%.