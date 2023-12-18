شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة المحطات النووية للتبرع بالدم بموقع الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حيث شهد موقع المحطة النووية بالضبعة ظهر اليوم الأحد انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم من خلال تواجد الحملة بموقعين أحدهما المبنى الإداري داخل موقع الانشاء والآخر المباني الإدارية بالمدينة السكنية مدينة نواه، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من الإتاحية للتبرع بالدم من مختلف العاملين بالهيئة بموقع الضبعة.

وشهدت الحملة توافد العديد من العاملين بهيئة المحطات النووية للتبرع حيث وصل عدد المتبرعين الى ما يقرب 100 متبرع، وذلك في إطار المسئولية الوطنية لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع.