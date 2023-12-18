شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نسب المكون المحلى بمفاعلات الضبعة النووية تصل لـ35% فى 2031 والان مع تفاصيل الخبر
1- أن تصل نسبة المكون المحلى عند تشغيل المفاعل الأول فى 2028 ما بين 20 إلى 25% و نفس النسبة عند تشغيل المفاعل الثاني فى 2029.
2- أن تصل نسبة المكون المحلى بالمفاعل الثالث فى 2030 و المفاعل الرابع فى 2031 إلى 35%.
3- تكون 35% من الانشاءات محلية
4- نسبة 25% من مكونات ومعدات المحطة محلية.
5- نسبة 5% من التصميمات ستكون مصرية .
6- أن نصل نسبة توريد المواد الخام إلى 35%.
الجدير بالذكر أن محطة الضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، والتي سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة.
وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1200 ميجا وات لكل منها، مُثبتة مع مفاعلات 1200+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء)، ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 نوفمبر 2015 والتى تم توقيعها بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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