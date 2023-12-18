شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع مدعومة بتراجع الصادرات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط 1% تقريبًا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مدعومة بانخفاض الصادرات من روسيا، وزيادة المخاوف من انقطاع الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتًا أو 0.9% إلى 77.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتًا أو 0.9% إلى 72.08 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي ماركتس: "أسهم الطقس السيئ في روسيا في الافتتاح الأقوى (ارتفاع الأسعار) هذا الصباح".

وكانت روسيا قالت أمس الأحد، إنها ستزيد من خفض الصادرات في ديسمبر بمقدار 50 ألف برميل يوميًا أو أكثر، قبل الموعد الذي كانت تعهدت به.

إنهاء الانخفاضات الأسبوعية

وأنهى برنت وخام غرب تكساس الوسيط أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية في نصف عقد بمكاسب طفيفة الأسبوع الماضي، بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي، ما أثار الآمال في انتهاء رفع أسعار الفائدة والتخفيضات تباعًا.