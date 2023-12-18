شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر بتعاملات الاثنين.. وعيار 21 يسجل 2880 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
عيار 24 يسجل 3291 جنيها.
عيار 21 يسجل 2880 جنيها.
عيار 18 يسجل 2469 جنيها.
عيار 14 يسجل 1893 جنيها.
الجنيه الذهب 23040 جنيها.
وفي ذات السياق كشف سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن الطلب على الذهب في مصر ارتفع بشكل ملحوظ على السبائك والجنيهات الذهب وذلك مع تحرك الأسعار بصورة ملحوظة الأيام الماضية إلي مستويات 2880 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.
وأشار عبد الحكيم في تصريحات تلفزيون الخليج 365 إلي أن اتجاه المستهلكين نحو الشراء يكون مع ارتفاع الأسعار ، وحاليا الطلب على المشغولات تراجع بشكل طفيف لصالح السبائك الذهب والعملات والجنهيهات.
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